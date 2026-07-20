Red Robin Gourmet Burgers Aktie
WKN: 663749 / ISIN: US75689M1018
|Performance im Blick
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20.07.2026 16:03:43
NASDAQ Composite Index-Papier Red Robin Gourmet Burgers-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Red Robin Gourmet Burgers-Investment von vor 10 Jahren verloren
Die Red Robin Gourmet Burgers-Aktie wurde heute vor 10 Jahren via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen Red Robin Gourmet Burgers-Anteile an diesem Tag bei 49,38 USD. Investoren, die vor 10 Jahren 100 USD in die Red Robin Gourmet Burgers-Aktie investierten, hätten nun 2,025 Anteile im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 14,20 USD, da sich der Wert einer Red Robin Gourmet Burgers-Aktie am 17.07.2026 auf 7,01 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 85,80 Prozent eingebüßt.
Insgesamt war Red Robin Gourmet Burgers zuletzt 129,39 Mio. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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