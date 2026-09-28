Red Robin Gourmet Burgers Aktie
WKN: 663749 / ISIN: US75689M1018
|Frühe Anlage
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28.09.2026 16:03:46
NASDAQ Composite Index-Papier Red Robin Gourmet Burgers-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Red Robin Gourmet Burgers-Investment von vor 3 Jahren verloren
Am 28.09.2023 wurden Red Robin Gourmet Burgers-Anteile via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 8,19 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die Red Robin Gourmet Burgers-Aktie investiert hätte, hätte er nun 122,100 Anteile im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 25.09.2026 auf 7,25 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 885,23 USD wert. Das entspricht einem Schwund von 11,48 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von Red Robin Gourmet Burgers bezifferte sich zuletzt auf 136,85 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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