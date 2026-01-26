NASDAQ Composite Index-Papier Red Robin Gourmet Burgers-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Red Robin Gourmet Burgers von vor 5 Jahren verloren

Vor Jahren in Red Robin Gourmet Burgers eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.

Heute vor 5 Jahren wurde das Red Robin Gourmet Burgers-Papier via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 23,75 USD. Wenn ein Anleger vor 5 Jahren 10 000 USD in die Red Robin Gourmet Burgers-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 421,053 Anteilen. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 23.01.2026 1 730,53 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 4,11 USD belief. Das entspricht einer Abnahme von 82,69 Prozent.

Red Robin Gourmet Burgers erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 74,01 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at