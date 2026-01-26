Red Robin Gourmet Burgers Aktie
WKN: 663749 / ISIN: US75689M1018
|Red Robin Gourmet Burgers-Performance
|
26.01.2026 16:04:25
NASDAQ Composite Index-Papier Red Robin Gourmet Burgers-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Red Robin Gourmet Burgers von vor 5 Jahren verloren
Heute vor 5 Jahren wurde das Red Robin Gourmet Burgers-Papier via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 23,75 USD. Wenn ein Anleger vor 5 Jahren 10 000 USD in die Red Robin Gourmet Burgers-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 421,053 Anteilen. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 23.01.2026 1 730,53 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 4,11 USD belief. Das entspricht einer Abnahme von 82,69 Prozent.
Red Robin Gourmet Burgers erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 74,01 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Red Robin Gourmet Burgers Inc.
Analysen zu Red Robin Gourmet Burgers Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Red Robin Gourmet Burgers Inc.
|3,18
|-7,02%