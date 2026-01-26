Red Robin Gourmet Burgers Aktie

Red Robin Gourmet Burgers für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 663749 / ISIN: US75689M1018

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Red Robin Gourmet Burgers-Performance 26.01.2026 16:04:25

NASDAQ Composite Index-Papier Red Robin Gourmet Burgers-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Red Robin Gourmet Burgers von vor 5 Jahren verloren

Vor Jahren in Red Robin Gourmet Burgers eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.

Heute vor 5 Jahren wurde das Red Robin Gourmet Burgers-Papier via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 23,75 USD. Wenn ein Anleger vor 5 Jahren 10 000 USD in die Red Robin Gourmet Burgers-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 421,053 Anteilen. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 23.01.2026 1 730,53 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 4,11 USD belief. Das entspricht einer Abnahme von 82,69 Prozent.

Red Robin Gourmet Burgers erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 74,01 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Red Robin Gourmet Burgers Inc.

mehr Nachrichten

Analysen zu Red Robin Gourmet Burgers Inc.

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Red Robin Gourmet Burgers Inc. 3,18 -7,02% Red Robin Gourmet Burgers Inc.