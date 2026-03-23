NASDAQ Composite Index-Papier Red Robin Gourmet Burgers-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Red Robin Gourmet Burgers von vor 5 Jahren bedeutet

Bei einem frühen Investment in Red Robin Gourmet Burgers-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Red Robin Gourmet Burgers-Anteile wurden heute vor 5 Jahren via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Red Robin Gourmet Burgers-Anteile bei 35,97 USD. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Red Robin Gourmet Burgers-Aktie investiert, befänden sich nun 27,801 Red Robin Gourmet Burgers-Anteile in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 87,85 USD, da sich der Wert eines Red Robin Gourmet Burgers-Papiers am 20.03.2026 auf 3,16 USD belief. Das entspricht einem Schwund von 91,21 Prozent.

Der Börsenwert von Red Robin Gourmet Burgers belief sich jüngst auf 57,57 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at