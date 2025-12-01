Start in die smarte Geldanlage - 50 € geschenkt! Bei Eröffnung Code "FI67TH50ZN" eingeben. -W-

Red Robin Gourmet Burgers Aktie

WKN: 663749 / ISIN: US75689M1018

Red Robin Gourmet Burgers-Investment im Blick 01.12.2025 16:04:14

NASDAQ Composite Index-Papier Red Robin Gourmet Burgers-Aktie: So viel Verlust hätte ein Red Robin Gourmet Burgers-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in Red Robin Gourmet Burgers gewesen.

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit dem Red Robin Gourmet Burgers-Papier statt. Zum Handelsende stand das Red Robin Gourmet Burgers-Papier an diesem Tag bei 20,64 USD. Bei einem Red Robin Gourmet Burgers-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 48,450 Red Robin Gourmet Burgers-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 28.11.2025 auf 4,38 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 212,21 USD wert. Das kommt einer Abnahme um 78,78 Prozent gleich.

Red Robin Gourmet Burgers wurde am Markt mit 78,86 Mio. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Aktien in diesem Artikel

Red Robin Gourmet Burgers Inc. 3,64 -0,55% Red Robin Gourmet Burgers Inc.

