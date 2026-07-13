NASDAQ Composite Index-Papier Red Robin Gourmet Burgers-Aktie: So viel Verlust hätte ein Red Robin Gourmet Burgers-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Wer vor Jahren in Red Robin Gourmet Burgers eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit Red Robin Gourmet Burgers-Anteilen statt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 31,55 USD. Bei einem 10 000-USD-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 316,957 Red Robin Gourmet Burgers-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 2 215,53 USD, da sich der Wert eines Red Robin Gourmet Burgers-Anteils am 10.07.2026 auf 6,99 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 77,84 Prozent abgenommen.

Red Robin Gourmet Burgers wurde jüngst mit einem Börsenwert von 129,41 Mio. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at