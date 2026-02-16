Red Robin Gourmet Burgers Aktie

WKN: 663749 / ISIN: US75689M1018

Langfristige Performance 16.02.2026 16:03:54

NASDAQ Composite Index-Papier Red Robin Gourmet Burgers-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Red Robin Gourmet Burgers von vor 3 Jahren bedeutet

Das wäre der Verlust bei einem frühen Red Robin Gourmet Burgers-Investment gewesen.

Am 16.02.2023 wurde die Red Robin Gourmet Burgers-Aktie via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 10,19 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 981,354 Red Robin Gourmet Burgers-Papiere. Die gehaltenen Anteile wären am 13.02.2026 3 140,33 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 3,20 USD belief. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 68,60 Prozent verringert.

Red Robin Gourmet Burgers wurde jüngst mit einem Börsenwert von 57,42 Mio. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Aktien in diesem Artikel

Red Robin Gourmet Burgers Inc. 2,68 -0,74% Red Robin Gourmet Burgers Inc.

