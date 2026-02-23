Red Robin Gourmet Burgers Aktie
WKN: 663749 / ISIN: US75689M1018
23.02.2026 16:04:34
NASDAQ Composite Index-Papier Red Robin Gourmet Burgers-Aktie: So viel Verlust hätte eine Red Robin Gourmet Burgers-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Vor 5 Jahren wurde die Red Robin Gourmet Burgers-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das Red Robin Gourmet Burgers-Papier an diesem Tag 29,65 USD wert. Bei einem 100-USD-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 3,373 Red Robin Gourmet Burgers-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs der Red Robin Gourmet Burgers-Aktie auf 3,75 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 12,65 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 87,35 Prozent eingebüßt.
Der Red Robin Gourmet Burgers-Wert an der Börse wurde auf 67,64 Mio. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
