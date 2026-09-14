Red Robin Gourmet Burgers Aktie
WKN: 663749 / ISIN: US75689M1018
|Profitable Red Robin Gourmet Burgers-Investition?
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14.09.2026 16:03:46
NASDAQ Composite Index-Papier Red Robin Gourmet Burgers-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Red Robin Gourmet Burgers von vor 10 Jahren angefallen
Vor 10 Jahren wurde die Red Robin Gourmet Burgers-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Red Robin Gourmet Burgers-Anteile betrug an diesem Tag 46,72 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die Red Robin Gourmet Burgers-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 214,041 Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Red Robin Gourmet Burgers-Papiers auf 7,87 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 684,50 USD wert. Das entspricht einer Einbuße um 83,15 Prozent.
Red Robin Gourmet Burgers wurde am Markt mit 148,39 Mio. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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