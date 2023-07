NASDAQ Composite Index-Papier Regeneron Pharmaceuticals-Aktie: So viel Gewinn hätte ein frühes Investment in Regeneron Pharmaceuticals eingebracht

Heute vor 10 Jahren wurden Regeneron Pharmaceuticals-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 266,00 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 37,594 Regeneron Pharmaceuticals-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 11.07.2023 auf 716,83 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 26 948,50 USD wert. Die Steigerung von 10 000 USD zu 26 948,50 USD entspricht einer Performance von +169,48 Prozent.

Regeneron Pharmaceuticals wurde jüngst mit einem Börsenwert von 77,67 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at