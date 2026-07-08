NASDAQ Composite Index-Papier Regeneron Pharmaceuticals-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Regeneron Pharmaceuticals von vor 10 Jahren eingefahren

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Regeneron Pharmaceuticals-Aktie Investoren gebracht.

Am 08.07.2016 wurden Regeneron Pharmaceuticals-Anteile via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 378,35 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die Regeneron Pharmaceuticals-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 26,431 Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Regeneron Pharmaceuticals-Papiers auf 676,23 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 17 873,13 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 78,73 Prozent vermehrt.

Jüngst verzeichnete Regeneron Pharmaceuticals eine Marktkapitalisierung von 68,04 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at