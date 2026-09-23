Regeneron Pharmaceuticals Aktie
WKN: 881535 / ISIN: US75886F1075
|Regeneron Pharmaceuticals-Investment
|
23.09.2026 16:03:58
NASDAQ Composite Index-Papier Regeneron Pharmaceuticals-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Regeneron Pharmaceuticals von vor 5 Jahren eingebracht
Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit dem Regeneron Pharmaceuticals-Papier statt. Diesen Tag beendete das Papier bei 646,51 USD. Wer vor 5 Jahren 1 000 USD in die Regeneron Pharmaceuticals-Aktie investiert hat, hat nun 1,547 Anteile im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 22.09.2026 auf 803,90 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 243,45 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 24,34 Prozent zugenommen.
Regeneron Pharmaceuticals erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 81,95 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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