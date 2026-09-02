NASDAQ Composite Index-Papier Regeneron Pharmaceuticals-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Regeneron Pharmaceuticals-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Regeneron Pharmaceuticals eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Vor 10 Jahren wurde das Regeneron Pharmaceuticals-Papier via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 388,64 USD wert. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Regeneron Pharmaceuticals-Aktie investiert, befänden sich nun 2,573 Regeneron Pharmaceuticals-Anteile in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 823,82 USD gerechnet, wäre die Investition nun 2 119,75 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments +111,98 Prozent.

Am Markt war Regeneron Pharmaceuticals jüngst 82,45 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at