Regeneron Pharmaceuticals Aktie
WKN: 881535 / ISIN: US75886F1075
|Regeneron Pharmaceuticals-Investmentbeispiel
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02.09.2026 16:03:59
NASDAQ Composite Index-Papier Regeneron Pharmaceuticals-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Regeneron Pharmaceuticals-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen
Vor 10 Jahren wurde das Regeneron Pharmaceuticals-Papier via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 388,64 USD wert. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Regeneron Pharmaceuticals-Aktie investiert, befänden sich nun 2,573 Regeneron Pharmaceuticals-Anteile in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 823,82 USD gerechnet, wäre die Investition nun 2 119,75 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments +111,98 Prozent.
Am Markt war Regeneron Pharmaceuticals jüngst 82,45 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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