NASDAQ Composite Index-Papier Regeneron Pharmaceuticals-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Regeneron Pharmaceuticals-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Wer vor Jahren in Regeneron Pharmaceuticals eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades Regeneron Pharmaceuticals-Anteilen via Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 737,15 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 0,136 Regeneron Pharmaceuticals-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand 776,54 USD gerechnet, wäre die Investition nun 105,34 USD wert. Das entspricht einem Anstieg um 5,34 Prozent.

Zuletzt verbuchte Regeneron Pharmaceuticals einen Börsenwert von 80,32 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

