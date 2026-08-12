NASDAQ Composite Index-Papier Regeneron Pharmaceuticals-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Regeneron Pharmaceuticals-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Regeneron Pharmaceuticals-Aktien gewesen.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NAS Handel mit der Regeneron Pharmaceuticals-Aktie statt. Zur Schlussglocke war die Regeneron Pharmaceuticals-Aktie an diesem Tag 556,56 USD wert. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 1,797 Regeneron Pharmaceuticals-Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 432,02 USD, da sich der Wert einer Regeneron Pharmaceuticals-Aktie am 11.08.2026 auf 797,00 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 43,20 Prozent vermehrt.

Regeneron Pharmaceuticals wurde am Markt mit 83,31 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at