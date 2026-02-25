NASDAQ Composite Index-Papier Regeneron Pharmaceuticals-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Regeneron Pharmaceuticals-Investment von vor einem Jahr eingefahren

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Regeneron Pharmaceuticals-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Regeneron Pharmaceuticals-Aktie via Börse NAS ausgeführt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 723,47 USD. Bei einem Regeneron Pharmaceuticals-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1,382 Regeneron Pharmaceuticals-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 067,34 USD, da sich der Wert eines Regeneron Pharmaceuticals-Anteils am 24.02.2026 auf 772,19 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 6,73 Prozent angewachsen.

Der Börsenwert von Regeneron Pharmaceuticals belief sich jüngst auf 83,14 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at