NASDAQ Composite Index-Papier Regeneron Pharmaceuticals-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Regeneron Pharmaceuticals von vor einem Jahr abgeworfen

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Regeneron Pharmaceuticals-Aktien verdienen können.

Am 17.06.2025 wurden Regeneron Pharmaceuticals-Anteile via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 508,86 USD. Investoren, die vor 1 Jahr 10 000 USD in die Regeneron Pharmaceuticals-Aktie investierten, hätten nun 19,652 Anteile im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 12 080,53 USD, da sich der Wert eines Regeneron Pharmaceuticals-Papiers am 16.06.2026 auf 614,73 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments +20,81 Prozent.

Der Börsenwert von Regeneron Pharmaceuticals belief sich zuletzt auf 64,41 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at