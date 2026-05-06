NASDAQ Composite Index-Papier Regeneron Pharmaceuticals-Aktie: So viel hätte eine Investition in Regeneron Pharmaceuticals von vor 5 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Regeneron Pharmaceuticals-Aktien gewesen.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Regeneron Pharmaceuticals-Papier via Börse NAS ausgeführt. Diesen Tag beendete das Papier bei 498,68 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 20,053 Regeneron Pharmaceuticals-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Regeneron Pharmaceuticals-Papiers auf 702,27 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 14 082,58 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 40,83 Prozent vermehrt.

Der Börsenwert von Regeneron Pharmaceuticals belief sich zuletzt auf 74,48 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at