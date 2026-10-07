NASDAQ Composite Index-Papier Regeneron Pharmaceuticals-Aktie: So viel hätte eine Investition in Regeneron Pharmaceuticals von vor einem Jahr abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Regeneron Pharmaceuticals-Aktie Investoren gebracht.

Vor 1 Jahr wurden Regeneron Pharmaceuticals-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die Regeneron Pharmaceuticals-Aktie an diesem Tag bei 583,24 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das Regeneron Pharmaceuticals-Papier investiert hätte, befänden sich nun 0,171 Aktien in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 126,66 USD, da sich der Wert einer Regeneron Pharmaceuticals-Aktie am 06.10.2026 auf 738,72 USD belief. Die Steigerung von 100 USD zu 126,66 USD entspricht einer Performance von +26,66 Prozent.

Der Börsenwert von Regeneron Pharmaceuticals belief sich zuletzt auf 74,51 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at