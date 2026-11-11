NASDAQ Composite Index-Papier Regeneron Pharmaceuticals-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Regeneron Pharmaceuticals-Investment von vor 3 Jahren verdient

Anleger, die vor Jahren in Regeneron Pharmaceuticals-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren wurden Regeneron Pharmaceuticals-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Regeneron Pharmaceuticals-Aktie letztlich bei 798,94 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die Regeneron Pharmaceuticals-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 12,517 Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 11 465,94 USD, da sich der Wert eines Regeneron Pharmaceuticals-Papiers am 10.11.2026 auf 916,06 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 14,66 Prozent angezogen.

Regeneron Pharmaceuticals erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 94,59 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at