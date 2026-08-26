Regeneron Pharmaceuticals Aktie

Regeneron Pharmaceuticals für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 881535 / ISIN: US75886F1075

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Regeneron Pharmaceuticals-Anlage unter der Lupe 26.08.2026 16:03:53

NASDAQ Composite Index-Papier Regeneron Pharmaceuticals-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Regeneron Pharmaceuticals-Investment von vor 5 Jahren verdient

Vor Jahren in Regeneron Pharmaceuticals-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse NAS Handel mit dem Regeneron Pharmaceuticals-Papier statt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 665,77 USD wert. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Regeneron Pharmaceuticals-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 0,150 Anteilen. Die gehaltenen Papiere wären am 25.08.2026 125,20 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 833,56 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 25,20 Prozent zugenommen.

Zuletzt ergab sich für Regeneron Pharmaceuticals eine Börsenbewertung in Höhe von 85,18 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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