NASDAQ Composite Index-Papier Regeneron Pharmaceuticals-Aktie: So viel Verlust hätte eine Regeneron Pharmaceuticals-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Heute vor 3 Jahren fand via Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit dem Regeneron Pharmaceuticals-Papier statt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 734,45 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die Regeneron Pharmaceuticals-Aktie investiert hätte, hätte er nun 13,616 Anteile im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 11.11.2025 gerechnet (674,55 USD), wäre die Investition nun 9 184,42 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 8,16 Prozent vermindert.

Regeneron Pharmaceuticals wurde jüngst mit einem Börsenwert von 68,76 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

