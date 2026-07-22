NASDAQ Composite Index-Papier Regeneron Pharmaceuticals-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Regeneron Pharmaceuticals von vor 3 Jahren angefallen

Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in Regeneron Pharmaceuticals-Aktien gewesen.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades Regeneron Pharmaceuticals-Anteilen an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Regeneron Pharmaceuticals-Papier bei 734,63 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 1,361 Regeneron Pharmaceuticals-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 21.07.2026 919,09 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 675,19 USD belief. Das entspricht einer Abnahme von 8,09 Prozent.

Regeneron Pharmaceuticals markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 70,48 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at