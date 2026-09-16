NASDAQ Composite Index-Papier Regeneron Pharmaceuticals-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Regeneron Pharmaceuticals von vor 3 Jahren angefallen

Das wäre der Verlust bei einem frühen Regeneron Pharmaceuticals-Investment gewesen.

Heute vor 3 Jahren wurde das Regeneron Pharmaceuticals-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren Regeneron Pharmaceuticals-Anteile 823,40 USD wert. Bei einer 100-USD-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 0,121 Regeneron Pharmaceuticals-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 15.09.2026 auf 774,11 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 94,01 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 5,99 Prozent verkleinert.

Der Marktwert von Regeneron Pharmaceuticals betrug jüngst 81,61 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at