Repligen Aktie
WKN: 870980 / ISIN: US7599161095
|Rentable Repligen-Anlage?
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17.03.2026 16:04:01
NASDAQ Composite Index-Papier Repligen-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Repligen von vor 10 Jahren abgeworfen
Heute vor 10 Jahren wurden Repligen-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die Repligen-Aktie an diesem Tag 24,55 USD wert. Wenn ein Anleger vor 10 Jahren 1 000 USD in die Repligen-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 40,733 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs auf 115,11 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 4 688,80 USD wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 368,88 Prozent erhöht.
Am Markt war Repligen jüngst 6,51 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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