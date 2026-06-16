NASDAQ Composite Index-Papier Repligen-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Repligen von vor einem Jahr eingefahren

Vor Jahren in Repligen-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Vor 1 Jahr wurde die Repligen-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen Repligen-Anteile an diesem Tag bei 126,09 USD. Investoren, die vor 1 Jahr 10 000 USD in die Repligen-Aktie investierten, hätten nun 79,308 Anteile im Besitz. Die gehaltenen Repligen-Papiere wären am 15.06.2026 10 379,09 USD wert, da der Schlussstand 130,87 USD betrug. Damit beträgt die Performance des Investments +3,79 Prozent.

Repligen war somit zuletzt am Markt 7,37 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at