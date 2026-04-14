NASDAQ Composite Index-Papier Repligen-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Repligen-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Anleger, die vor Jahren in Repligen-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades Repligen-Anteilen an der Börse NAS ausgeführt. Diesen Handelstag beendete das Repligen-Papier bei 28,44 USD. Bei einem 10 000-USD-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 351,617 Repligen-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 13.04.2026 auf 122,59 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 43 104,78 USD wert. Das kommt einer Steigerung um 331,05 Prozent gleich.

Der Repligen-Wert an der Börse wurde auf 6,79 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at