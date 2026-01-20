NASDAQ Composite Index-Papier Repligen-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Repligen von vor 10 Jahren abgeworfen

Das wäre der Verdienst eines frühen Repligen-Einstiegs gewesen.

Am 20.01.2016 wurde die Repligen-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren Repligen-Anteile an diesem Tag 24,06 USD wert. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 415,628 Repligen-Aktien im Depot. Die gehaltenen Repligen-Papiere wären am 16.01.2026 67 339,98 USD wert, da der Schlussstand 162,02 USD betrug. Das entspricht einem Plus von 573,40 Prozent.

Repligen markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 9,14 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at