Repligen Aktie

Repligen ab 0 Euro bei Finanzen invest ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 870980 / ISIN: US7599161095

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Repligen-Anlage im Blick 03.11.2026 16:03:57

NASDAQ Composite Index-Papier Repligen-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Repligen-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Vor Jahren Repligen-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

Am 03.11.2025 wurde die Repligen-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das Repligen-Papier an diesem Tag 150,17 USD wert. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 6,659 Repligen-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 151,69 USD, da sich der Wert einer Repligen-Aktie am 02.11.2026 auf 172,95 USD belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 15,17 Prozent gesteigert.

Repligen war somit zuletzt am Markt 11,31 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Repligen Corp.

mehr Nachrichten

Analysen zu Repligen Corp.

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Repligen Corp. 156,00 0,94% Repligen Corp.

Letzte Top-Ranking Nachrichten

02.11.26 Bitcoin, Ether & Co. im Oktober 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
02.11.26 Oktober 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
01.11.26 Gold, Öl & Co. in KW 44: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
01.11.26 KW 44: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
01.11.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 44

Börse aktuell - Live Ticker

Schwere Niederlage für Trump: Dow stärker -- ATX und DAX deutlich fester -- Asiens Börsen schlussendlich uneins
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt zeigen sich am Mittwoch deutlich in Grün. Der Dow verzeichnet einen kräftigen Zuwachs. Die Börsen in Fernost entwickelten sich zur Wochenmitte uneinheitlich.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen