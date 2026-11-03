Repligen Aktie
WKN: 870980 / ISIN: US7599161095
|Repligen-Anlage im Blick
|
03.11.2026 16:03:57
NASDAQ Composite Index-Papier Repligen-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Repligen-Investition von vor einem Jahr eingebracht
Am 03.11.2025 wurde die Repligen-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das Repligen-Papier an diesem Tag 150,17 USD wert. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 6,659 Repligen-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 151,69 USD, da sich der Wert einer Repligen-Aktie am 02.11.2026 auf 172,95 USD belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 15,17 Prozent gesteigert.
Repligen war somit zuletzt am Markt 11,31 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Repligen Corp.
|
03.11.26
|NASDAQ Composite Index-Papier Repligen-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Repligen-Investition von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.at)
|
27.10.26
|NASDAQ Composite Index-Papier Repligen-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Repligen von vor 10 Jahren verdient (finanzen.at)
|
20.10.26
|NASDAQ Composite Index-Wert Repligen-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Repligen von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
14.10.26
|Minuszeichen in New York: NASDAQ Composite legt zum Start den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
13.10.26
|NASDAQ Composite Index-Titel Repligen-Aktie: So viel hätte eine Investition in Repligen von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
09.10.26
|Freundlicher Handel: NASDAQ Composite letztendlich im Plus (finanzen.at)
|
09.10.26
|Aufschläge in New York: NASDAQ Composite nachmittags im Aufwind (finanzen.at)
|
09.10.26
|Optimismus in New York: NASDAQ Composite klettert am Mittag (finanzen.at)
Analysen zu Repligen Corp.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Repligen Corp.
|156,00
|0,94%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerSchwere Niederlage für Trump: Dow stärker -- ATX und DAX deutlich fester -- Asiens Börsen schlussendlich uneins
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt zeigen sich am Mittwoch deutlich in Grün. Der Dow verzeichnet einen kräftigen Zuwachs. Die Börsen in Fernost entwickelten sich zur Wochenmitte uneinheitlich.