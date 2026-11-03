NASDAQ Composite Index-Papier Repligen-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Repligen-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Vor Jahren Repligen-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

Am 03.11.2025 wurde die Repligen-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das Repligen-Papier an diesem Tag 150,17 USD wert. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 6,659 Repligen-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 151,69 USD, da sich der Wert einer Repligen-Aktie am 02.11.2026 auf 172,95 USD belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 15,17 Prozent gesteigert.

Repligen war somit zuletzt am Markt 11,31 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at