Repligen Aktie
WKN: 870980 / ISIN: US7599161095
|Rentables Repligen-Investment?
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29.09.2026 16:03:48
NASDAQ Composite Index-Papier Repligen-Aktie: So viel hätte eine Investition in Repligen von vor 10 Jahren abgeworfen
Heute vor 10 Jahren wurde die Repligen-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die Repligen-Aktie bei 29,54 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 338,524 Repligen-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Repligen-Papiers auf 194,09 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 65 704,13 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 557,04 Prozent gesteigert.
Repligen markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 10,68 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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