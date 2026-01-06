Repligen Aktie
NASDAQ Composite Index-Papier Repligen-Aktie: So viel hätte eine Investition in Repligen von vor 3 Jahren abgeworfen
Heute vor 3 Jahren wurde die Repligen-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Repligen-Anteile bei 154,26 USD. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 0,648 Repligen-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 05.01.2026 auf 169,44 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 109,84 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 9,84 Prozent gesteigert.
Die Marktkapitalisierung von Repligen bezifferte sich zuletzt auf 9,24 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
