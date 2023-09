NASDAQ Composite Index-Papier Repligen-Aktie: So viel hätten Anleger an einem frühen Repligen-Investment verdient

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Repligen-Aktie gebracht.

Heute vor 10 Jahren wurde die Repligen-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die Repligen-Anteile bei 9,77 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in das Repligen-Papier investiert hätte, hätte er nun 102,354 Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 175,74 USD gerechnet, wäre die Investition nun 17 987,72 USD wert. Aus 1 000 USD wurden somit 17 987,72 USD, was einer positiven Performance von 1 698,77 Prozent entspricht.

Am Markt war Repligen jüngst 9,76 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at