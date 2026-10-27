NASDAQ Composite Index-Papier Repligen-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Repligen von vor 10 Jahren verdient

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Repligen-Aktie Investoren gebracht.

Vor 10 Jahren wurden Repligen-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das Repligen-Papier an diesem Tag bei 28,64 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Repligen-Aktie investiert, befänden sich nun 3,492 Repligen-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Repligen-Aktie auf 180,17 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 629,09 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 529,09 Prozent angezogen.

Repligen wurde am Markt mit 11,42 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at