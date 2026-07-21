Repligen Aktie

Repligen für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 870980 / ISIN: US7599161095

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Repligen-Anlage im Blick 21.07.2026 16:03:47

NASDAQ Composite Index-Papier Repligen-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Repligen von vor 3 Jahren verloren

Das wäre der Fehlbetrag eines frühen Repligen-Einstiegs gewesen.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit dem Repligen-Papier statt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 175,34 USD wert. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die Repligen-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 5,703 Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 829,76 USD, da sich der Wert einer Repligen-Aktie am 20.07.2026 auf 145,49 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 17,02 Prozent eingebüßt.

Repligen wurde am Markt mit 8,30 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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