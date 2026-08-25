Repligen Aktie

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WKN: 870980 / ISIN: US7599161095

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Repligen-Performance im Blick 25.08.2026 16:03:38

NASDAQ Composite Index-Papier Repligen-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Repligen von vor 5 Jahren eingebracht

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Repligen-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 5 Jahren wurde das Repligen-Papier an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 274,01 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 0,365 Repligen-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Repligen-Papiers auf 181,62 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 66,28 USD wert. Das kommt einer Abnahme um 33,72 Prozent gleich.

Repligen war somit zuletzt am Markt 10,24 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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