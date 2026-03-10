NASDAQ Composite Index-Papier Repligen-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Repligen von vor 5 Jahren angefallen

Investoren, die vor Jahren in Repligen-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades Repligen-Anteilen via Börse NAS ausgeführt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 188,49 USD. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 0,531 Repligen-Aktien im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 09.03.2026 auf 127,89 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 67,85 USD wert. Das entspricht einem Schwund von 32,15 Prozent.

Repligen wurde am Markt mit 7,20 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at