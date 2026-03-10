Repligen Aktie

Repligen für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 870980 / ISIN: US7599161095

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Lohnender Repligen-Einstieg? 10.03.2026 16:03:59

NASDAQ Composite Index-Papier Repligen-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Repligen von vor 5 Jahren angefallen

Investoren, die vor Jahren in Repligen-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades Repligen-Anteilen via Börse NAS ausgeführt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 188,49 USD. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 0,531 Repligen-Aktien im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 09.03.2026 auf 127,89 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 67,85 USD wert. Das entspricht einem Schwund von 32,15 Prozent.

Repligen wurde am Markt mit 7,20 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Repligen Corp.

mehr Nachrichten

Analysen zu Repligen Corp.

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Repligen Corp. 103,90 -0,10% Repligen Corp.

Letzte Top-Ranking Nachrichten

07:25 Einblick ins Bridgewater-Depot: Die Top-Aktien aus dem vierten Quartal 2025
10.03.26 Aktien von NVIDIA, Microsoft, Apple & Co.: In diese US-Werte investiert die Zurich Insurance Group in Q4 2025
09.03.26 Mehr NVIDIA im Portfolio: Diese Aktien hielt Fisher Asset Management im 4. Quartal 2025
09.03.26 Portfolio-Umbau im Q4: Diese US-Aktien kaufte die Schweizerische Nationalbank
08.03.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 10

Börse aktuell - Live Ticker

Asiens Börsen überwiegend fester -- ATX und DAX schließen kräftig im Plus
Die asiatischen Börsen ziehen zur Wochenmitte ümehrheitlich an. Anleger am heimischen sowie deutschen Aktienmarkt waren am Dienstag in Kauflaune.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen