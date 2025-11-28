NASDAQ Composite Index-Papier Resources Connection-Aktie: So viel hätte eine Investition in Resources Connection von vor 10 Jahren gekostet

Vor Jahren in Resources Connection-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit der Resources Connection-Aktie statt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Resources Connection-Aktie bei 17,94 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das Resources Connection-Papier investiert hätte, hätte er nun 5,574 Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 26.11.2025 gerechnet (4,81 USD), wäre das Investment nun 26,81 USD wert. Das entspricht einer Einbuße um 73,19 Prozent.

Der Börsenwert von Resources Connection belief sich zuletzt auf 160,62 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at