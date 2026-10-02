Resources Connection Aktie

Resources Connection für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 566037 / ISIN: US76122Q1058

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Rentable Resources Connection-Anlage? 02.10.2026 16:03:37

NASDAQ Composite Index-Papier Resources Connection-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Resources Connection-Investment von vor 10 Jahren verloren

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Resources Connection-Aktien verlieren können.

Resources Connection-Anteile wurden heute vor 10 Jahren via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 14,94 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in die Resources Connection-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 66,934 Resources Connection-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 256,36 USD, da sich der Wert eines Resources Connection-Anteils am 01.10.2026 auf 3,83 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 74,36 Prozent verringert.

Resources Connection wurde am Markt mit 130,70 Mio. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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