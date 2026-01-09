NASDAQ Composite Index-Papier Resources Connection-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Resources Connection-Investment von vor 3 Jahren verloren

Vor Jahren in Resources Connection-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verloren.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit Resources Connection-Anteilen statt. Der Schlusskurs der Resources Connection-Anteile betrug an diesem Tag 17,04 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in das Resources Connection-Papier investiert hätte, befänden sich nun 586,854 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Resources Connection-Aktie auf 4,50 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2 640,85 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 73,59 Prozent verkleinert.

Resources Connection war somit zuletzt am Markt 175,77 Mio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at