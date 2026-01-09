Resources Connection Aktie
WKN: 566037 / ISIN: US76122Q1058
|Resources Connection-Anlage unter der Lupe
|
09.01.2026 16:03:55
NASDAQ Composite Index-Papier Resources Connection-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Resources Connection-Investment von vor 3 Jahren verloren
Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit Resources Connection-Anteilen statt. Der Schlusskurs der Resources Connection-Anteile betrug an diesem Tag 17,04 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in das Resources Connection-Papier investiert hätte, befänden sich nun 586,854 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Resources Connection-Aktie auf 4,50 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2 640,85 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 73,59 Prozent verkleinert.
Resources Connection war somit zuletzt am Markt 175,77 Mio. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Resources Connection Inc.
|
09.01.26
|Aufschläge in New York: NASDAQ Composite verbucht Zuschläge (finanzen.at)
|
09.01.26
|NASDAQ Composite Index-Papier Resources Connection-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Resources Connection-Investment von vor 3 Jahren verloren (finanzen.at)
|
08.01.26
|Verluste in New York: NASDAQ Composite schlussendlich in der Verlustzone (finanzen.at)
|
08.01.26
|Donnerstagshandel in New York: NASDAQ Composite zeigt sich am Donnerstagnachmittag leichter (finanzen.at)
|
08.01.26