Resources Connection Aktie
WKN: 566037 / ISIN: US76122Q1058
|Resources Connection-Investment im Blick
|
03.04.2026 16:03:53
NASDAQ Composite Index-Papier Resources Connection-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Resources Connection von vor 3 Jahren verloren
Am 03.04.2023 wurde das Resources Connection-Papier via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 17,09 USD. Bei einem 10 000-USD-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 585,138 Resources Connection-Aktien. Die gehaltenen Resources Connection-Papiere wären am 02.04.2026 2 153,31 USD wert, da der Schlussstand 3,68 USD betrug. Damit wäre die Investition um 78,47 Prozent gesunken.
Resources Connection markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 123,23 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Resources Connection Inc.
Analysen zu Resources Connection Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Resources Connection Inc.
|3,12
|0,65%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNach Trumps Iran-Rede: ATX geht schwächer ins Osterwochenende -- DAX letztlich im Minus -- Wall Street schließlich uneins -- Börsen in Asien schlussendlich in Rot
Der heimische sowie der deutsche Leitindex verbuchten vor dem verlängerten Osterwochenende Verluste. An der Wall Street ging es in unterschiedliche Richtungen. Die Börsen in Asien zeigten sich am Donnerstag mit Abschlägen.