NASDAQ Composite Index-Papier Resources Connection-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Resources Connection von vor 3 Jahren verloren

Bei einem frühen Investment in Resources Connection-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Am 03.04.2023 wurde das Resources Connection-Papier via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 17,09 USD. Bei einem 10 000-USD-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 585,138 Resources Connection-Aktien. Die gehaltenen Resources Connection-Papiere wären am 02.04.2026 2 153,31 USD wert, da der Schlussstand 3,68 USD betrug. Damit wäre die Investition um 78,47 Prozent gesunken.

Resources Connection markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 123,23 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at