Resources Connection Aktie

Resources Connection für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 566037 / ISIN: US76122Q1058

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Lukratives Resources Connection-Investment? 23.10.2026 16:03:48

NASDAQ Composite Index-Papier Resources Connection-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Resources Connection von vor 5 Jahren verloren

Das wäre der Verlust bei einem frühen Resources Connection-Investment gewesen.

Vor 5 Jahren wurden Resources Connection-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Papier bei 17,50 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 57,143 Resources Connection-Aktien. Die gehaltenen Resources Connection-Anteile wären am 22.10.2026 145,71 USD wert, da der Schlussstand 2,55 USD betrug. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 85,43 Prozent eingebüßt.

Resources Connection markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 84,25 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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