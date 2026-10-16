Resources Connection Aktie

Resources Connection für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 566037 / ISIN: US76122Q1058

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Langfristige Anlage 16.10.2026 16:03:50

NASDAQ Composite Index-Papier Resources Connection-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Resources Connection von vor 3 Jahren eingebracht

Vor Jahren Resources Connection-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verloren.

Am 16.10.2023 wurde die Resources Connection-Aktie via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die Resources Connection-Aktie an diesem Tag bei 14,15 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Resources Connection-Aktie investiert, befänden sich nun 7,067 Resources Connection-Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 15.10.2026 auf 2,72 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 19,22 USD wert. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 80,78 Prozent.

Der Resources Connection-Wert an der Börse wurde auf 94,96 Mio. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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