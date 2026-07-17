NASDAQ Composite Index-Papier Resources Connection-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Resources Connection von vor einem Jahr bedeutet

Bei einem frühen Investment in Resources Connection-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades Resources Connection-Anteilen via Börse NAS ausgeführt. Diesen Tag beendete die Resources Connection-Aktie bei 5,34 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 1 872,659 Resources Connection-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 16.07.2026 auf 4,69 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 8 782,77 USD wert. Damit wäre die Investition um 12,17 Prozent gesunken.

Der Marktwert von Resources Connection betrug jüngst 157,39 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at