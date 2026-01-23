NASDAQ Composite Index-Papier Resources Connection-Aktie: So viel Verlust hätte ein Resources Connection-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Vor Jahren in Resources Connection-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verloren.

Die Resources Connection-Aktie wurde heute vor 10 Jahren an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Resources Connection-Aktie letztlich bei 14,80 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in die Resources Connection-Aktie vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 67,568 Resources Connection-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 293,92 USD, da sich der Wert einer Resources Connection-Aktie am 22.01.2026 auf 4,35 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 70,61 Prozent vermindert.

Resources Connection wurde jüngst mit einem Börsenwert von 147,84 Mio. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at