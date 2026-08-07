Resources Connection Aktie

Resources Connection für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 566037 / ISIN: US76122Q1058

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Resources Connection-Anlage unter der Lupe 07.08.2026 16:03:45

NASDAQ Composite Index-Papier Resources Connection-Aktie: So viel Verlust hätte ein Resources Connection-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Vor Jahren in Resources Connection eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.

Vor 10 Jahren wurden Resources Connection-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 15,11 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in Resources Connection-Papiere vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 661,813 Resources Connection-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 2 779,62 USD, da sich der Wert einer Resources Connection-Aktie am 06.08.2026 auf 4,20 USD belief. Aus 10 000 USD wurden somit 2 779,62 USD, was einer negativen Performance von 72,20 Prozent entspricht.

Die Marktkapitalisierung von Resources Connection bezifferte sich zuletzt auf 153,74 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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