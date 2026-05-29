NASDAQ Composite Index-Papier Resources Connection-Aktie: So viel Verlust hätte ein Resources Connection-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Anleger, die vor Jahren in Resources Connection-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades Resources Connection-Anteilen via Börse NAS ausgeführt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 15,57 USD wert. Wenn ein Anleger vor 3 Jahren 1 000 USD in die Resources Connection-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 64,226 Anteilen. Die gehaltenen Resources Connection-Anteile wären am 28.05.2026 278,74 USD wert, da der Schlussstand 4,34 USD betrug. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 72,13 Prozent abgenommen.

Resources Connection markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 142,42 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at