Resources Connection Aktie

Resources Connection für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 566037 / ISIN: US76122Q1058

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Rentable Resources Connection-Investition? 18.09.2026 16:03:47

NASDAQ Composite Index-Papier Resources Connection-Aktie: So viel Verlust hätte ein Resources Connection-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Vor Jahren in Resources Connection eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse NAS Handel mit der Resources Connection-Aktie statt. Zum Handelsende standen Resources Connection-Anteile an diesem Tag bei 15,13 USD. Investoren, die vor 3 Jahren 10 000 USD in die Resources Connection-Aktie investierten, hätten nun 660,939 Anteile im Besitz. Da sich der letzte Schlusskurs der Resources Connection-Aktie auf 3,97 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 2 623,93 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 73,76 Prozent abgenommen.

Resources Connection erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 139,57 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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