NASDAQ Composite Index-Papier Resources Connection-Aktie: So viel Verlust hätte ein Resources Connection-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Vor Jahren in Resources Connection eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.

Heute vor 1 Jahr wurde das Resources Connection-Papier via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Resources Connection-Papier bei 5,49 USD. Wenn ein Anleger vor 1 Jahr 1 000 USD in die Resources Connection-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 182,149 Anteilen. Die gehaltenen Anteile wären am 18.06.2026 770,49 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 4,23 USD belief. Das entspricht einer Abnahme von 22,95 Prozent.

Resources Connection war somit zuletzt am Markt 147,47 Mio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at