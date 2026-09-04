Resources Connection Aktie
WKN: 566037 / ISIN: US76122Q1058
|Frühes Investment
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04.09.2026 16:03:37
NASDAQ Composite Index-Papier Resources Connection-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Resources Connection von vor 10 Jahren bedeutet
Am 04.09.2016 wurden Resources Connection-Anteile via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Resources Connection-Anteile bei 15,34 USD. Bei einem Investment von 100 USD in Resources Connection-Papiere vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 6,519 Resources Connection-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 27,64 USD, da sich der Wert eines Resources Connection-Anteils am 03.09.2026 auf 4,24 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 72,36 Prozent eingebüßt.
Resources Connection wurde jüngst mit einem Börsenwert von 153,35 Mio. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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