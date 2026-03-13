Resources Connection Aktie

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WKN: 566037 / ISIN: US76122Q1058

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Hochrechnung 13.03.2026 16:04:05

NASDAQ Composite Index-Papier Resources Connection-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Resources Connection von vor 5 Jahren bedeutet

Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in Resources Connection gewesen.

Das Resources Connection-Papier wurde heute vor 5 Jahren via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 14,47 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 691,085 Resources Connection-Aktien. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 12.03.2026 2 439,53 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 3,53 USD belief. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 75,60 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Resources Connection bezifferte sich zuletzt auf 118,35 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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